Illa asegura que donde hay comercio "hay un pueblo o una ciudad mejores"

La 26 edición de los Premis Nacionals de Comerç i Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris - JORDI BEDMAR - GOVERN

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que "donde hay comercio hay mejor vida, hay vínculos entre las personas, hay un pueblo o una ciudad mejores" en el acto de la 26 edición de los Premis Nacionals de Comerç i Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris celebrado en el Palau de la Generalitat.

"No hablamos sólo de actividad económica, hablamos también de cómo queremos vivir. Hablamos de nuestras calles, de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Hablamos de convivencia, de cohesión social y de calidad de vida", ha dicho Illa, informa el Govern en un comunicado.

En el acto, al que ha asistido también el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, quien ha asegurado que el comercio "contribuye a generar actividad económica y empleo, pero también a construir pueblos y ciudades más vivos, más atractivos y más cohesionados".

La empresa con sede en Tàrrega (Lleida) Culinarium ha recibido el Premi Nacional de Comerç 2026, galardón con el que el Govern reconoce la trayectoria de esta empresa familiar, fundada en 1863 y especializada en la venta de artículos de cocina y para el hogar.

INNOVACIÓN Y PROXIMIDAD

El Govern también ha entregado el Premi al Comerç més Innovador a Rosich Jewels; el Premi al Comerç amb Millor Estratègia de Comunicació i Difusió a Albina Moda; el Premi als Valors Europeus del Comerç de Proximitat al Celler Cooperatiu d'Artés, y el Premi a la Iniciativa Col·lectiva a GuillaGo.

Además, ha entregado un reconocimiento especial a la Fundació Barcelona Comerç, por su contribución a la promoción y proyección europea del modelo de comercio de proximidad.

También ha concedido los galardones de Establecimientos Comerciales Centenarios a 35 locales comerciales que cuentan con 100 años o más de vida, a tres con 150 años o más y uno con 200 años o más.