Illa asegura que la Fórmula 1 seguirá en Catalunya "muchos años"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asiste al Gran Premio de Fómula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya - GOVERN

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asistido este domingo al Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se ha mostrado convencido de que la competición seguirá en Catalunya "por muchos años".

En un comunicado del Govern, se ha mostrado contento de como se están haciendo las cosas y ha hecho un "balance positivo" de la renovación del acuerdo que garantiza la presencia del Gran Premio en Barcelona hasta el 2032.

"Da continuidad a una tradición muy arraigada en nuestro país, como es el deporte del motor y de la industria automovilística", ha celebrado, y ha añadido que el hecho de que se hayan agotado las entradas para el evento genera un impacto económico positivo y demuestra, según él, que Catalunya saber organizar este tipo de acontecimientos.

En este sentido, ha asegurado que esta semana se ha "vuelto a confirmar que hay pocos lugares del mundo que tengan la capacidad organizativa y la capacidad de sorprender como tiene Barcelona y Catalunya", y ha explicado que el Gran Premio de Fórmula 1, así como otros eventos deportivos como la salida del Tour de Francia desde Barcelona y la Ryder Cup son fruto de un trabajo sostenido.

Respecto a la nueva denominación de esta prueba (Gran Premio de Barcelona-Catalunya), ha asegurado que el hecho de que uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo lleve el nombre de Barcelona y Catalunya "es un paso adelante importante".

REUNIÓN CON STEFANO DOMENICALI

Antes del inicio de la carrera Illa ha mantenido una reunión con el consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Al Gran Premio han acudido otros miembros del Govern como el conseller de Empresa y Trabajo y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero y el conseller de Deportes, Berni Álvarez.