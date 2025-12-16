Illa asegura que "la inmigración no es un problema, es una solución" en la clausura del Any Candel

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de clausura del Any Candel - GOVERN

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que "la inmigración no es un problema, la inmigración es una solución", durante el acto de clausura del Any Candel que se ha celebrado este martes en el Palau de la Generalitat, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Migradas, ha informado el Govern en un comunicado.

El presidente ha reivindicado la trayectoria de Francisco Candel, de quien ha dicho que representa los valores de la convivencia, el diálogo, la dignidad y la cohesión social, y ha añadido que su camino es el de tantos hombres y mujeres que vinieron de diversas partes de España.

"Estas personas no sólo vienen a trabajar, vienen a mejorar nuestra sociedad con su esfuerzo, su talento y su humanidad", ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha criticado a quienes pretenden romper el valor más preciado de Catalunya: la convivencia.

"El verdadero problema son los que manipulan la realidad de la inmigración y quieren convertirla en la culpable de todo", ha dicho Illa, que ha subrayado que la inmigración nos hace ser un país mejor, textualmente.

UNA CATALUNYA "DE TODOS"

Illa ha reconocido que hay que entender las preocupaciones de los vecinos y responder con compromiso para reducir desigualdades, ayudar a las familias y proteger a los barrios: "Queremos ser una Catalunya de todos y para todos, una Europa de todos y para todos. Una Catalunya integradora, no expulsadora. Una Catalunya afectuosa y próxima, no deshumanizadora. Una Catalunya abierta, no cerrada".

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha dicho que con esta iniciativa no solo se homenajea a una figura clave del pasado reciente de Catalunya, sino que implica asumir un compromiso de futuro: "Escuchar nuevas voces y construir una Catalunya que se reconozca en su diversidad".

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha destacado que "las personas migradas fortalecen y enriquecen nuestra sociedad" y que lo hacen a través de su participación activa en la vida pública, aportando nuevas voces y experiencias que amplían la mirada colectiva.

La conmemoración del Any Candel, liderado por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, con la colaboración de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y la Fundación Paco Candel, ha servido para reconocer la doble vertiente de Candel como escritor y como referente de la diversidad del país y la justicia social.

A lo largo de estos meses, se han celebrado actos en municipios como Blanes (Girona), Mataró (Barcelona), Manresa (Barcelona), Tortosa (Tarragona), Lleida, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Sant Adrià del Besòs (Barcelona), donde tuvo lugar el acto central.