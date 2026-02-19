Illa asegura que los Presupuestos son necesarios para el Govern pero "sobre todo" para Catalunya

Illa durante su intervención. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que los Presupuestos, para los que firmará un acuerdo con los Comuns este jueves, son necesarios para el Govern, pero "sobre todo" para Catalunya.

Ha apuntado que serán un primer paso para posibilitar, entre otros, las inversiones previstas en el sector biosanitario catalán, como el nuevo Campus Clínic y el Plan Catalunya Lidera, según ha dicho durante su intervención en la presentación del Informe de la Bioregión 2025 de Biocat, celebrada en Barcelona este jueves.

Al acto han asistido la consellera de Salud, Olga Pané, y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, entre otras autoridades.

Illa ha aprovechado su intervención para llamar a la "precaución" por los fuertes vientos y ha pedido que, pese a que no haya restricciones, la ciudadanía esté atenta a las recomendaciones de las autoridades.

RÉCORD DE FONDOS COMPETITIVOS

Del Informe, Illa ha destacado que la financiación pública competitiva para el sector ha alcanzado su máximo histórico, 124,3 millones, principalmente de fondos europeos, y ha subrayado la necesidad de una estrategia bien tramada y una "colaboración publicoprivada sólida".

El presidente ha asegurado que el mundo necesita referentes "de esperanza, humanismo y prosperidad"; ha definido la ciencia como pilar del modelo catalán, y ha destacado el liderazgo de la región en el ámbito biosanitario dentro de España y Europa.

Ha destacado los cambios que ha vivido Catalunya desde la fundación del Biocat, en febrero de 2006, en infraestructuras como el sincrotón Alba, el Barcelona Supercomputing Center o el Hospital Transfronterizo de Puigcerdà (Girona).

Asimismo, ha defendido que la tecnología siempre ha conllevado progreso "si se ha dirigido y regulado desde las instituciones públicas", y ha hecho un llamamiento a la confianza colectiva.

ROBERT FABREGAT

El director del Biocat, Robert Fabregat, ha señalado que cuando se fundó la organización ya albiraban el potencial del sector "para convertirse en un motor de la economía catalana", y ha dicho que actualmente se ha convertido en una palanca de desarrollo económico y social, así como de impacto directo en la sociedad.

Ha asegurado que la bioregión de Catalunya se ha convertido en uno "de los principales ecosistemas de innovación de Europa, y ha agradecido a todos los Governs de la Generalitat, incluido el actual, que han apoyado al Biocat.

EL INFORME

El informe recoge que Catalunya registró en 2025 un "récord histórico" de 517 millones de euros de inversión en startups y scaleups de salud y una actividad clínica y científica que la sitúa en posiciones de liderazgo internacional.

Esos 517 millones suponen un 43% más que en 2024 y un 7% más que el máximo de 2022, siendo el capital riesgo el "principal motor" con 327,6 millones de euros.