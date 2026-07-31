Illa asegura que el 4 de septiembre "se acaban las excusas" con el modelo de financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una rueda de prensa de balance del curso político, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el próximo 4 de septiembre "se acaban las excusas" con el nuevo modelo de financiación con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en una rueda de prensa para hacer balance del curso político.

Ha dicho que el aplazamiento del encuentro, que se debía celebrar este miércoles, ofrece "una nueva oportunidad para negociar" y ha dicho que espera que todos los actores lo hagan, ya que ha definido el tiempo hasta la nueva fecha como tiempo de prórroga.

"Todo el mundo quedará explícitamente definido por la posición que tomen" en el CPFF y la posterior tramitación parlamentaria del proyecto, ha dicho, y ha añadido que esto también pasará en Catalunya, en referencia a Junts.

Illa ha pedido "responsabilidad a todas las formaciones políticas catalanas" y ha reclamado que antepongan los intereses de país a los del partido.

"Ha llegado la hora de la verdad, no valen subterfugios ni cálculos de corta duración", ha subrayado, y ha ampliado este llamamiento de la responsabilidad de país a todas las comunidades autónomas.

IRPF

Preguntado por las negociaciones con el Gobierno para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma la gestión del IRPF que se tributa en Catalunya, Illa ha dicho que la prioridad es el modelo de financiación, pero que mantiene los compromisos asumidos en este aspecto.

"El modelo de financiación es prioritario en este momento porque es bueno para todos" y ha pedido que le den argumentos para estar en contra de la propuesta.

Ha explicado que se encuentra con dos tipos de argumentos, unos que dicen que lo harían mejor, que ha dicho que procede de actores que "cuando lo podían hacer porque gobernaban a España, no lo han hecho".

Ha añadido que el segundo argumento es que la propuesta procede de Catalunya: "¿Es que nosotros no podemos hacer propuestas? ¿A qué teléfono tenemos que llamar nosotros para hacer propuestas? ¿En materia de financiación, en materia de seguridad, a qué teléfono tenemos que llamar? ¿A quién tenemos que pedir permiso exactamente?".

En este sentido, ha defendido que la propuesta de modelo reduce las diferencias en la financiación por ciudadano ajustado entre comunidades autónomas, por lo que reduce "privilegios".