Illa augura que PP y Vox no lograrán gobernarán si hay movilización, algo que ve "clave"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha augurado que PP y Vox no gobernarán tras las elecciones del 29 de noviembre si hay movilización, algo que ve clave, y ha asegurado que no hace falta un "milagro" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda revalidar su mandato.

En una entrevista de Rac1 de este lunes recogida por Europa Press, Illa ha afirmado que "cuanta más gente vote, mejor", porque llegar al 80% de participación en los comicios es excepcional, una efeméride que solo ha ocurrido en 1982, y ha insistido en que Catalunya será decisiva.

Ha apuntado que no hace falta un "milagro" para que Sánchez revalide mandato y lo ha enmarcado en un fenómeno global para frenar al reaccionarismo, que ha ejemplificado en las recientes 'midterms' en Estados Unidos y en la victoria de Lula da Silva en Brasil.

Ha asegurado que hay tres cuestiones en juego el 29N, que plantea como una dicotomía entre Sánchez y un gobierno de PP-Vox: servicios públicos fuertes frente "al gran dinero", que ubica en los fondos de inversión; avances en derechos sociales o una posible involución centralista, y la continuidad de los autogobiernos catalán y vasco.

Ha criticado que PP y Vox ya han pactado y ha afeado su unión en el voto al Senado para elegir los 4 miembros de la renovación del Tribunal Constitucional.

CATALÁN EN EL CONGRESO Y LA DOCENCIA

Sobre la propuesta de la número 2 del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, de eliminar el uso de pinganillos de traducción de lenguas cooficiales en el Congreso, Illa le ha recordado que en 2019 fue candidata del Partido Popular por Barcelona, sacó un diputado a la Cámara Baja "y un mes después, se fue".

Respecto al modelo de inmersión lingüística en Catalunya, Illa ha advertido que el modelo "no se toca".

11N

Preguntado por la huelga general del miércoles, Illa ha explicado que él no hará huelga y que velará porque tanto la gente que quiere ejercer este derecho como los que quieren acudir a su puesto de trabajo lo puedan hacer.

Ha expresado que la huelga es un señal de "alerta" de la sociedad y que ve el modelo de fondo de la vivienda en juego.

"Se está generando prosperidad, pero esa prosperidad no es suficientemente compartida. Y el punto esencial hoy de éste no compartir lo suficiente la prosperidad se llama vivienda", ha dicho.

Ha apuntado que la vivienda plantea un debate sobre el modelo de sociedad que se quiere, si se busca la regulación del mercado o el "sálvese quien pueda".

FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD

Ha aseverado que si los socialistas vuelven a la Moncloa retomará su propuesta para la financiación autónomica, que reportaría 4.500 millones más para Catalunya.

Sobre las críticas de los empresarios a la fiscalidad catalana, Illa ha defendido que se está dos puntos por debajo de la media europea y que para mejorar los servicios públicos se necesitan recursos.

Preguntado por cuál es la mayor mejora en el autogobierno de esta legislatura, ha manifestado que el traspaso de Rodalies a la Generalitat.