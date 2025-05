Illa avanza que pedirán al Banco de España la ficha bancaria del ICF en las próximas semanas

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este miércoles que el Govern solicitará al Banco de España la ficha bancaria para el Institut Català de Finances (ICF) en las próximas semanas.

"No es un camino sencillo porque, si no estoy equivocado, la decisión final depende del Banco Central Europeo, y también un papel en ello el Banco de España. Pero le aseguro que el Govern dará el paso, lo trabajará y lo defenderá, y me gustaría que esto también contara con un apoyo amplio de la Cámara", ha recalcado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové.

Además de pedir de nuevo al Govern que utilice su fuerza para evitar la OPA del BBVA al Banco Sabadell, Jové ha defendido que Catalunya necesita un sector financiero plural y también una banca pública que sirva "para financiar proyectos estratégicos, para tener una vertiente social por encima de los beneficios empresariales" y que conozca el tejido productivo y la sociedad catalana.

Ante ello, el presidente de la Generalitat ha explicado que en las próximas semanas darán el paso de solicitar la licencia bancaria en cumplimiento también con el acuerdo alcanzado por parte de los republicanos con el Gobierno.

De hecho, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ya anunció este martes en la Cámara catalana que se reunirán la semana que viene con el Banco de España para avanzar en este objetivo.

Para Illa, disponer de una banca pública ayudaría "a reforzar el sistema financiero catalán y también a seguir generando prosperidad en Catalunya".