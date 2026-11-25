Foto de familia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los traductores en el Palau de la Generalitat - GOVERN

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este miércoles el aumento de traducciones de obras al catalán entre 2007 y 2025 y ha expresado que el trabajo imprescindible de los lingüistas va más allá de traducir las obras: "No tiene precio".

"Ustedes interpretan el catalán y le dan vida en otra lengua, pero, ante todo, aman al catalán para que sus conciudadanos también lo quieran", ha dicho Illa ante 150 traductores durante la recepción de los participantes del primer Foro Internacional de Traductores de Literatura Catalana, celebrado en el Palau de la Generalitat.

Illa ha explicado que en 2025 se tradujeron más de 380 títulos de la literatura catalana a otros idiomas, un 119% más que en 2007, y ha ha reivindicado la diversidad lingüística como un "patrimonio" que hay que proteger.

"Cuando desaparece una lengua o cuando se aísla una cultura, el mundo entero se empobrece". Lo que necesita el mundo es más cultura, más lenguas para entendernos, para celebrarnos y para fortalecer vínculos", ha apuntado.

EL CATALÁN "NECESITA A TODOS"

El presidente ha afirmado que "el catalán nos pertenece y nos necesita a todos" y ha agradecido a los presentes proyectar el catalán y la cultura catalana en todo el mundo.

El primer Foro Internacional de Traductores de Literatura Catalana está organizada por el Institut Ramon Llull, con la colaboración del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y reúne "por primera vez" en Barcelona a profesionales de la traducción que representan más de una treintena de lenguas y de países de origen, con el catalán como lengua vehicular del encuentro.

Al acto en la Generalitat también han asistido la consellera de Cultura, Sónia Hernández; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; y la directora del Institut Ramon Llull, Anna Guitart, entre otros.