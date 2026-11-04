Illa celebra las "buenas noticias" de la victoria demócrata en EE.UU. y de Lula en Brasil

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado las "buenas noticias" de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EE.UU.) de este martes y de Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales en Brasil a finales de octubre.

"La gente está por la paz, por la decencia, por el sentido común, por los servicios públicos", ha asegurado Illa en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en respuesta a la intervención del portavoz de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové.

Jové ha criticado que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre comportará que los socialistas no puedan cumplir con los compromisos que pactaron con su partido.

Illa ha respondido al portavoz republicano que Sánchez ha decidido avanzar los comicios para dar respuesta a situaciones como la vivienda, las pensiones y para garantizar los servicios públicos ante un posible gobierno del "bloque involucionista de PP y Vox".

En este sentido, el presidente ha destacado la respuesta de las urnas en EE.UU. y Brasil: "Hemos tenido buenas noticias", y ha insistido en que la gente normal ha votado para que las instituciones defiendan los intereses y el bienestar de todos.

DERROTA DEL "DISCURSO DE ODIO"

Más tarde, en su turno de réplica al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, Illa también se ha referido a las elecciones en EE.UU. y Brasil y a la afinidad de Vox con el presidente estadounidense Donald Trump y el excandidato brasileño Flávio Bolsonaro: "El discurso de odio que usted hace es un discurso de odio que fue derrotado en Brasil hace unas semanas y ayer en los Estados Unidos".

"Espero que el señor (Santiago) Abascal y usted no se marchen como ha hecho el señor (Flávio) Bolsonaro del país cuando vuelvan a perder las elecciones el 29 de noviembre y tenga las narices de quedarse aquí a hacer frente a sus responsabilidades", ha añadido Illa, en referencia a la salida de Brasil del excandidato Bolsonaro rumbo a Estados Unidos tras perder las presidenciales.

Garriga ha respondido al presidente que ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni él se van a ir: "Nos vamos a quedar y vamos a aplicar recortes en las políticas que ustedes llevan impulsando durante mucho tiempo".

RECORTAR GASTO "SUPERFLUO"

El también secretario general de Vox ha añadido que su partido prevé recortar en "gasto público superfluo" y subvenciones a sindicatos, patronales y partidos si logran gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Vamos a acabar con el ecosistema de enchufismo de coleguitas socialistas o de amantes en Adif y Renfe para reforzar el estado del bienestar de las familias y de los trabajadores españoles. Les vamos a barrer en las urnas", ha augurado Garriga.