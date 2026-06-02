Illa celebra "un nuevo récord de ocupación" en Catalunya, que afirma que avala sus políticas

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que Catalunya haya batido "un nuevo récord de ocupación" tras conocerse los datos del mes de mayo y ha asegurado que son cifras que avalan las políticas de empleo del Govern.

"Batimos un nuevo récord de ocupación y el paro sigue bajando en todos los sectores y en todos los territorios. Los datos avalan nuestras políticas: mercado laboral fuerte, mayor prosperidad compartida, mayor crecimiento económico y más oportunidades para todos", ha afirmado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 50.034 afiliados en mayo respecto al mes anterior (+1,28%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.971.167, y fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación.