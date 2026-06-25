Illa se compromete a acelerar "todas las capacidades de Catalunya" lo que resta de mandato

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, en la presentación de la Memòria Econòmica de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que es momento de "acelerar y activar definitivamente todas las capacidades de Catalunya", ha prometido hacerlo desde el Govern el resto de mandato, y cree que pasa por ejecutar los nuevos Presupuestos y planificar económicamente la próxima década.

Lo ha dicho este jueves en la Presentación de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 que impulsa el Consell General de Cambres de Catalunya, con el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y también han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers de Economía, Empresa, e Igualdad: Alícia Romero, Miquel Sàmper y Eva Menor.

"Alguien puede pensar que el contexto de incertidumbre y cambio global que vivimos invita a replegarnos, a observar los riesgos sin salir de casa. Todo lo contrario, desde mi punto de vista", según Illa.

"Como dice el dicho, no dejaremos de sembrar por miedo a los pájaros", ha defendido el presidente, que sitúa un doble horizonte que abordar.

DOS PRIORIDADES

Su primera prioridad es ejecutar en los dos años que restan de mandato "hasta el último euro del presupuesto más expansivo que ha tenido nunca Catalunya", que previsiblemente aprobará de forma definitiva el Parlament.

En paralelo, la segunda prioridad es poner el foco en la próxima década, y para eso considera clave el Pacte Nacional per a la Indústria, apostar por la innovación y las inversiones y, esencialmente, reducir desigualdades: "Porque una sociedad desigual no es competitiva".

POLÍTICA DE VIVIENDA

Una de las principales preocupaciones de los catalanes y motivo principal de desigualdad, ha continuado Illa, es el acceso a la vivienda: "La desigualdad se llama, no exclusivamente, pero sí básicamente, acceso a la vivienda", por lo que ha defendido los esfuerzos del Govern en este ámbito.

Los ha resumido en más oferta, más agilidad, más ayudas, más control y más oferta: más oferta por los planes de construcción de 50.000 viviendas de protección oficial (VPO) y el plan para movilizar suelo para construir hasta 210.000 viviendas; y más agilidad con la simplificación de trámites para que los operadores puedan construir "más rápido".

En el capítulo de más ayudas, ha reivindicado los planes para los jóvenes del Institut Català de Finances (ICF); y más control en el cumplimiento de la ley de vivienda y los topes de precios: "Hacerlo sin ir en detrimento de fomentar la oferta"; y más acuerdos con los promotores, los municipios y las entidades para la cesión de suelo y viviendas en desuso.

RIESGO DE INVOLUCIÓN

Illa ha asegurado, en base al informe del Consell de Cambres, que la situación de la economía es buena: "Podríamos incluso decir, sin miedo a exagerar, que es muy buena, y si no, se acerca mucho", y que no es fruto de la casualidad.

Lo ha atribuido a que, cuando llegó a la presidencia, se sustituyó "una etapa de parálisis por una etapa de avance y de cohesión" y que, ahora, Catalunya vuelve a ejercer el liderazgo sin complejos, sin pedir permiso, y con responsabilidad.

Este liderazgo pasa, según él, por generar prosperidad y que sea compartida: "Garantizar el derecho a la vivienda y la ampliación del Aeropuerto son dos caras de la misma ambición para una Catalunya próspera para todos".

También considera que la apuesta por la ambición se debe hacer desde la excelencia y siendo fiel a los valores, y sin caer en las promesas o las soluciones fáciles que hacen otros: "Tan solo buscan culpables, muchas veces, o casi siempre, acusando a los más vulnerables", y ha llamado a la esperanza sin ignorar los peligros de involución que, asegura, son ciertos.