Illa, sobre el Congreso del PP: "Amenazas, mucho resentimiento y algún toque involucionista"

Carga contra las palabras de Aznar y Ayuso, las cuales ve "graves"

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado al Partido Popular y su XXI Congreso Nacional celebrado este fin de semana, del que extrae "amenazas, mucho resentimiento y algún toque involucionista", y ha cargado contra el expresidente Aznar y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por sus palabras en el encuentro.

"No es nuevo, véase dónde gobiernan con Vox, con toques involucionistas, no es un proyecto conservador, es un proyecto con toques involucionistas", ha dicho este lunes en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en donde ha tildado de graves las, en sus palabras, amenazas que se han proferido en el congreso popular.

Ha tildado de "vergonzoso" y bochornoso que el expresidente Aznar advirtiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si pacta con, en palabras de Aznar, delincuentes no le debe extrañar acabar en la cárcel.

Ha afirmado que el comentario de Aznar tiene una gravedad, a su juicio, extraordinaria, y que no es para "tomarse a broma".

"El señor Aznar fue un buen director de recursos humanos con el señor Rato o el señor Zaplana. No me gusta el y tú más, ¿eh? Pero a mí qué me vienen a contar. A mí qué me vienen a contar. Y al resto de españoles qué nos vienen a contar. La diferencia es que el señor Sánchez no ha invitado a según quién a su boda", ha dicho.

AYUSO Y EL "GOLPE" EN CATALUNYA

Illa ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser ella la que quiere "incentivar" un golpe en Catalunya, tal como se refirió en el cónclave popular.

"Parece que echa de menos el terrorismo en el País Vasco y el secesionismo en Catalunya. Algunos trabajan, parece, para incentivarlo. Otros trabajamos para resolverlo. ¿Ésta es la España que ella quiere? ¿Ésta es la España que construye? ¿Ésta es la España que queremos?", se ha preguntado.