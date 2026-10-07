Illa cree que Feijóo no merece el apoyo de Catalunya y augura que "no lo tendrá"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no merece el apoyo de los catalanes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha augurado que "no lo tendrá".

En su respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la sesión de control al Govern en el Parlament, Illa ha criticado a los populares por su posición en Catalunya respecto a la financiación, la oficialidad del catalán en la UE y su 'no' a los decretos de vivienda del Gobierno.

"Boicotear el catalán en Europa. Boicotear la financiación autonómica. Impedir con su voto que se paren desahucios. Y me viene a dar lecciones de mercado. Vamos, hombre. Feijóo no merece el apoyo de Catalunya. No lo merece. Ni él ni usted", ha dicho el presidente.

Fernández le ha replicado que el PP tiene mejores propuestas en vivienda que los socialistas, y le ha afeado que en 8 años el Gobierno ha roto la esperanza de una generación de jóvenes en Catalunya y en el resto de España: "Y lo vamos a arreglar nosotros. Se pongan como se pongan", ha agregado.

En una sesión marcada por la convocatoria de los comicios del 29N, Illa ha alertado de que las elecciones generales implicarán decidir entre "coalición progresista o coalición involucionista", en referencia a PP y Vox, y ha pedido a Junts que aclare su posición y decida con quién está.

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