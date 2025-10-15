Illa defiende la alianza con la CBA para "reforzar la investigación" del cambio climático

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en declaraciones a la prensa - GENERALITAT DE CATALUNYA

Ha mantenido un encuentro con el Rey Carlos III en Londres para tratar la colaboración BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles en Londres la alianza con la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) para "reforzar la investigación y el conocimiento" del cambio climático.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en el acto 'Nature-First Economy: Towards a Healthy Society on a Thriving Planet', organizado por la CBA en el Saint James's Palace de Londres con la recepción del Rey Carlos III, con el que Illa ha mantenido un encuentro para tratar esta colaboración, informa la Generalitat en un comunicado.

"Uno de los objetivos del Gobierno es la lucha contra el cambio climático, con un énfasis especial en la gestión forestal y la prevención de los incendios", ha remarcado.

Ha destacado que el objetivo es "situar a Catalunya en la escena internacional al máximo nivel" e impulsar políticas que, a su parecer, son fundamentales, como la transición verde y la lucha contra el cambio climático.

Según la Generalitat esta alianza pondrá el foco en la prevención y la lucha contra incendios forestales, un ámbito en el que la CBA trabaja a través de su Red de Paisajes Resilientes a los Incendios Forestales.

CIRCULAR BIOECONOMY ALLIANCE

La CBA ya colabora con el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, además de con la Fundació La Caixa, que el pasado junio se convirtió en su primer miembro custodio.

En el marco de este acuerdo se está trabajando en la conceptualización de un centro europeo en Cap Roig (Girona) para apoyar "la transición hacia paisajes resilientes, sociedades más saludables y una bioeconomia circular en el contexto mediterráneo".

La CBA fue fundada por el Rey Carlos III en el año 2020 como plataforma para "acelerar la transición hacia una bioeconomía circular neutra e inclusiva".