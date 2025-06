Illa defiende la financiación singular: "No me dejo decir según qué en mi casa"

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que ha defendido el modelo de financiación singular para Catalunya durante la XXVIII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona, aunque no fuera, a su juicio, un punto principal del orden del día: "Yo no me dejo decir según qué en mi casa".

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa al término reunión, preguntado por qué opinión ha emitido él ante posibles críticas de otros presidentes autonómicos al modelo que está negociando la Generalitat con el Gobierno y con ERC, a lo que ha respondido que trasladó "lo que tenía que decir con educación y con respeto".

Illa ha afirmado que ha dejado muy clara su postura, aunque cree que no era el espacio para abordarlo: "Esto tiene su espacio. Y, cuando sea momento, en el espacio correspondiente, lo abordaremos y plantearemos".

MANTIENE SU OPINIÓN

Ha añadido que lo que ha visto en el foro no le hace cambiar su opinión sobre la financiación que cree que necesita Catalunya, sino todo lo contrario.

En este sentido, ha afirmado que Catalunya tiene "un camino trazado" que seguirán, y que se basa en un modelo que, textualmente, no renuncia a tener una aproximación de solidaridad con todo el mundo.

"No he visto a nadie que esté en contra de que se reforme el sistema de financiación, y lo que sí he expresado en algún momento es que me duele que, a veces, algunos comentarios desprenden un punto de desconfianza de la que creo que ni mi gobierno ni Catalunya es merecedora", ha valorado.