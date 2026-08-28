Illa defiende fronteras seguras pero también "capacidad de acogida" ante la crisis en Ceuta

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la V Trobada del Govern en Os de Balaguer (Lleida) - EUROPA PRESS

Asegura que Catalunya actuará siempre con solidaridad "en cuestiones que afectan a todos"

OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la necesidad de fronteras seguras y normas claras ante la crisis en Ceuta, pero a su vez la "capacidad de acogida" de las personas migrantes.

Lo ha dicho en su intervención inicial en la V Reunión del Govern que celebra el Ejecutivo de Illa en su conjunto este viernes y el sábado en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer (Lleida), como apertura del curso político.

"Para algunos parece que se trate de elegir entre valores humanistas y seguridad. Quien lo dice está engañando a la gente. Es un falso dilema. Hacen falta, por supuesto, fronteras seguras, debe haber normas claras, pero también hace falta capacidad de acogida. En dos palabras: orden y valores", ha expresado.

Illa ha querido poner el acento en el aspecto humanitario de la crisis: "Todo el mundo parece que ha olvidado que ha habido 150 personas que han perdido la vida", y ha llamado a no perder el sentido humanitario y humanista que, a su criterio, debe tener también la política.

CONTRA LOS QUE LO USAN "EN BENEFICIO PROPIO"

Por ello, se ha mostrado decepcionado con los que, según él, han usado el drama humanitario "con corta mirada y en beneficio propio", y les ha advertido de que este no es el camino adecuado a seguir, sino el de la integración que, en Catalunya, cuenta con ejemplos muy positivos, ha añadido.

Sin concretar si la Generalitat está dispuesta a acoger a más menores migrantes (en el anterior reparto quedó excluida al superar ya su nivel de acogida el de otras autonomías), ha afirmado: "Catalunya, en cuestiones que afectan a todos, ya sea en Ceuta o sean los grandes incendios, actuará siempre con solidaridad, con responsabilidad y con rigor".

Han asistido también a esta primera jornada los presidentes de las 4 diputaciones de Catalunya: Lluïsa Moret, de la de Barcelona; Miquel Noguer, de la de Girona; Joan Talarn, de la de Lleida; y Noemí Llauradó, de la de Tarragona, con quienes Illa ha firmado un protocolo sobre gestión forestal y prevención de incendios.