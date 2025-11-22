Illa defiende una Protecció Civil "con músculo y amplia implantación" en toda Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la celebración del Dia de la Protecció Civil de Catalunya 2025 - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado tener una estructura de Protecció Civil "con músculo y amplia implantación".

En el Dia de la Protecció civil de Catalunya 2025, en el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), también ha participado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y han acudido unas 600 personas, entre personal técnico de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) y de ayuntamientos, alcaldes, voluntarios y representantes de servicios de emergencias y seguridad.

447 PROFESIONALES EN 2027

Illa ha remarcado la importancia de invertir en protección y ha destacado que el Govern "está aumentando recursos técnicos y humanos", con la previsión de que a finales de 2027 la DGPC pase de tener 164 profesionales a 447.

En el acto se han otorgado 65 reconocimientos, de los cuales 29 han sido menciones honoríficas y 11 medallas de plata, y se han entregado felicitaciones a las nuevas Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC), así como a las que cumplían 10 y 20 años en el registro.

El presidente ha pedido a los premiados que no pierdan de vista el "espíritu de colaboración" en tiempos que considera complejos porque, dice, las emergencias serán más frecuentes, intensas e inesperadas.

NÚRIA PARLON

Parlon ha afirmado que el modelo de Protecció Civil "es un modelo robusto que pone en el centro la protección a las personas", pero que puede ser mejor y este es el encargo con el que trabaja el Govern.

Ha destacado la importancia de la autoprotección: "Esta semana hemos presentado dos herramientas que son clave en esta cultura como el Kit de emergencia y la guía de la protección civil para las escuelas".

También ha querido agradecer a las personas que forman parte de las asociaciones de Protecció Civil el trabajo ante la última Dana en las Terres de l'Ebre (Tarragona): "Seguimos avanzando de la mano y construyendo un mejor modelo de protección civil para todas las personas que viven en los municipios del conjunto de Catalunya".