Illa destaca el Besòs como "termómetro" de la evolución social, ambiental y cultural de Catalunya

(I+D) El Director Del Besart, David Hernández; El Presidente De La Generalitat, Salvador Illa; La Alcaldesa De Santa Coloma De Gramenet, Mireia González Y La Consellera De Interior, Núria Parlon, Durante La Visita Al Museo Al Aire Libre Besart - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Celebra la consolidación del museo al aire libre BesArt en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado el entorno del río Besòs como un "termómetro" de la evolución de Catalunya a nivel social, ambiental y cultural, gracias a la confianza de la ciudadanía.

Lo ha dicho en una visita al museo al aire libre BesArt, junto a la consellera de Interior y exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; la actual alcaldesa, Mireia González, y los de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, y Montcada i Reixac (Barcelona), Bartolomé Egea.

La visita la ha guiado el director del BesArt y presidente de la Associació Mediterranean Street Art, David Hernández, a la que también han acudido el director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, y el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos.

Ha reivindicado la transformación que ha vivido el parque fluvial del Besòs en las últimas décadas, así como las ciudades de su entorno, y que en esta última fase tendrá la "cultura como poder transformador".

"El área del Besòs es una zona en constante transformación en un mundo que está cambiando aceleradamente", ha sostenido Illa, que ha pedido esperanza dentro de un contexto internacional en el que parece que solo hay riesgos, en sus palabras.

También ha celebrado la consolidación de la "idea innovadora y rompedora" del BesArt, que ya se ha hecho realidad y permitirá a mucha gente acceder libremente al arte y a la cultura.

RESILIENCIA

González ha destacado el río y, por consecuencia, el BesArt como una de las "grandes palancas para el futuro" de Santa Coloma, las ciudades de su entorno y la propia Catalunya, que supone una nueva forma de crecimiento.

Asimismo, ha sostenido que el museo al aire libre supone la "tercera gran revolución" del río, esta vez a nivel cultural, que seguirá simbolizando la transformación y resiliencia de la ciudad y del país, textualmente.

MELÉ PÚBLICO-PRIVADA

Hernández ha destacado la finalidad del proyecto como futuro motor de transformación social, liderado por una "melé del sector público y privado", que permitirá cambiar la vida de muchas personas.

En este sentido, ha reivindicado el BesArt como un "museo para todos los públicos, culturas y nacionalidades", y ha agradecido su participación a todas las instituciones implicadas, también la Diputación de Barcelona y el Reial Cercle Artístic de Barcelona.

BESART

Dos años después de su inauguración y una vez finalizada su primera fase, el BesArt cuenta con un total de 61 murales pintados en las paredes del parque fluvial: 16 en el lado este y 45 en el lado oeste, en los que han participado tanto artistas locales como emergentes e internacionales.

Actualmente, el museo ocupa casi 1,4 kilómetros a ambos lados del Besòs, su objetivo es llegar a los 1,5 kilómetros a finales de 2026, a los 2,5 kilómetros a finales de 2027 ya los 5 kilómetros en 2030, lo que supondría llegar a los 250 murales y a más de 20.000 metros cuadrados de creación artística.