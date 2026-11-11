Illa encabeza la reunión del Govern para hacer seguimiento de la huelga general

Reunión del Govern para hacer seguimiento de la huelga general - GOVERN

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este miércoles por la mañana la reunión del Govern para hacer el seguimiento de la jornada de huelga general en Catalunya.

Han asistido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, informa el Govern en un comunicado.

También han participado la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.