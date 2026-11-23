Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, enmarcando la decisión en la normalidad y pidiendo mirar hacia adelante y "no quedarse atrapados en el pasado".

Sin citar la palabra amnistía y refiriéndose únicamente a la "normalidad", el también primer secretario del PSC ha considerado que la normalidad en Catalunya no es un punto de llegada, sino un punto de partida, ha dicho este lunes en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"La normalidad no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Es la hora de mirar hacia adelante y de no quedarse atrapados en el pasado", ha expresado Illa.