Illa espera que un aval del TC a la amnistía "haga reflexionar" a los que no aplican la ley

Cree que la amnistía mejora "en todo" a la sociedad catalana y que beneficia al resto de España

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de buena noticia que el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Amnistía avale la constitucionalidad de la norma, y ha deseado que, si hay un aval, "haga reflexionar" a los que no están aplicando la norma.

"Hemos conocido el borrador de una sentencia del Tribunal Constitucional, que debe debatirse en plenario, y debemos ver si acaba acordándose en estos mismos términos. El borrador que conocemos ratifica la constitucionalidad de la ley. Es una muy buena noticia y espero que esto haga reflexionar a algunos de los que no están aplicando esta ley", ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, que ha criticado que algunos tribunales "tienen un problema de encaje democrático" y ha preguntado a Illa qué hará para garantizar la aplicación inmediata de la norma ya que, según él, también tiene cosas que decir, y muchas cosas que hacer.

Illa ha respondido que existe un equilibrio de poderes en el sistema democrático español, en sus palabras, pero ha reclamado respeto al poder legislativo que "se expresó en tiempo y forma" sobre esta cuestión.

"Creo que la Ley de Amnistía es una buena ley, creo que ha ayudado a todo el mundo y creo que debería ser ya efectiva y que debería haberse aplicado. Y desde el Govern no dejaremos de repetirlo. Lo expresaremos con todo el respeto hacia el poder judicial, pero también con toda la contundencia y claridad, y trabajaremos para que esto sea una realidad", ha añadido.

UNA OBVIEDAD

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que la amnistía no ha hecho más que "normalizar la perpetuación del golpe de Estado de 2017" en Catalunya, ha afirmado que el PSC se ha convertido en un partido independentista y le ha preguntado a Illa en qué ha mejorado esta ley la vida de la sociedad catalana.

Illa ha replicado que la ha mejorado "en todo", que es textualmente una obviedad para cualquier observador mínimamente objetivo de la realidad y que con la amnistía, han mejorado las cosas en Catalunya y en el resto de España.

"NINGUNA JUGADA MAESTRA"

Por su parte, la líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha criticado que la aprobación de la norma "en ningún caso ha servido para frenar la represión" porque, o bien dejó fuera mucha gente desde el principio, o bien porque no se está desplegando correctamente, y porque además no ha acabado con las cloacas del estado, que huelen más que nunca, en sus palabras.

En su respuesta, Illa ha afirmado que él no es independentista pero que es consciente que en Catalunya hay "mucha gente" que lo es, que tiene derecho a serlo y a defenderlo políticamente, pero ha dicho que su tarea es gobernar para la pluralidad de la sociedad catalana, algo que quiere hacer, ha dicho, sin ninguna jugada maestra.

"No espere de mí ninguna jugada maestra. Ni lo pretendo, ni creo que sea capaz de hacerlo. Pero es que no quiero hacerlo. Intento que las cosas mejoren e intentaré dejar el país mejor que me lo encontré. Que, por cierto, me hubiera gustado encontrármelo un poco mejor", ha concluido.