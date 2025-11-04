Illa, Fernández (CNMC) y Loppacher (ACCO) abren las Jornades Nacionals de Defensa de la Competència

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes y la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, y el presidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, serán los encargados de abrir las 26 Jornades Nacionals de Defensa de la Competència.

El encuentro se celebra entre este jueves y viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona y tiene como lema '¿Nuevos tiempos para la política de competencia?'.

Las jornadas son el punto de encuentro anual de las autoridades de la competencia de toda España y de profesionales vinculados con la materia, como académicos, abogados, economistas o jueves, entre otros.

Tiene el objetivo de compartir experiencias, analizar novedades y debatir sobre los principales temas en materia de competencia, y entre los principales temas de este año está el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la competencia en los mercados.

También se hablará de los casos en los que la sostenibilidad y los ODS justifican flexibilizar la aplicación de la normativa o cómo compatibilizar la protección de la competencia con la necesidad de ser competitivos.

UNIÓN EUROPEA

Tras la inauguración oficial, la directora de Tecnologías de la Información de la Comisión Europea (CE) Carlota Reyners impartirá una conferencia sobre los retos para la defensa de la competencia en la Unión Europea (UE).

Por su parte, el catedrático de Investigación en la Barcelona School of Economics, Massimo Motta, hablará sobre el papel de la competencia en la política industrial europea.

El viernes, la directora de Competencia de la CNMC, Susana Campuzano, explicará las prioridades del ente en materia de defensa de la competencia.

Por último, el profesor titular de Derecho en la Vrije Universiteit Amsterdam (Países Bajos), Thibault Schrepel, explicará la relación entre la competencia y la IA.

TEMAS DE ACTUALIDAD

Las jornadas incluirán con varias mesas redondas sobre temas de actualidad en defensa de la competencia que contarán, entre otros, con el catedrático de Derecho, Pablo Ibáñez, el secretario del Consejo de la CNMC, Miguel Bordiu; la magistrada de la Audiencia Nacional, Mercedes Pedraz, o el director de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, Joaquín Pérez.

También participarán la jefa de Gabinete de la Presidencia de la CNMC, Vera Sopeña, y el catedrático de Economía y Dirección Financiera Xavier Vives.