El presidente abriendo el Foro de la Economía del Agua - KATHERIN WERMKE

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto el XX Foro de la Economía del Agua este miércoles en Barcelona anunciando que Catalunya quiere elevar su autonomía hídrica del actual 33% al 70% en 2030, para que el abastecimiento "no dependa de si llueve".

Ha concretado que se puede hacer duplicando la desalación, extendiendo la reutilización al Besòs y apostando por la eficiencia reduciendo pérdidas en la red y consumos, informa el Foro en un comunicado.

Illa ha dicho que el stock de agua del país equivale a un año de consumo y que no se puede ampliar con más embalses (por razones de sostenibilidad y de aceptación social), por lo que ha defendido las fuentes alternativas.

Hay que ampliar la desaladora de la Tordera, construir una nueva en Foix y duplicar la capacidad de la del Llobregat (ya a pleno rendimiento), todo lo cual "es caro, pero todavía es más caro no tener agua".

Otro eje es regenerar: en 2025 se reutilizaron unos 60 hectómetros cúbicos, casi el 90% de lo que produce la desaladora del Llobregat, y el modelo se extenderá a la cuenca del Besòs, con un circuito cerrado donde el agua depurada tiene un tratamiento adicional y se bombea aguas arriba: "Sin esto no hubiéramos superado la sequía como la hemos superado".

También apuesta por la eficiencia: según Illa, Catalunya tiene una de las redes más eficientes de Europa y uno de los consumos por habitante más bajos, lo que atribuye a la concienciación ciudadana y a la inversión de las suministradoras.

El Govern invertirá 190 millones de euros en desdoblar un tramo de la conducción desde la planta de Cardedeu hacia el área metropolitana de Barcelona, que sufre pérdidas importantes, y trabaja en modernizar el riego agrícola, empezando por el canal d'Urgell.

"Esto se resuelve cuando no hay sequía, cuando está lloviendo, que es cuando hay que hacer las inversiones sostenidas en el tiempo", ha dicho, y ha justificado las medidas para adaptarse al cambio climático (además, el Govern aprobó este martes un Comité Científico de Emergencia Climática para guiar las políticas públicas).

LOMBARDO (FORO): EL AGUA, "ACTIVO ESTRATÉGICO"

El Foro (con el lema 'La era del agua: el recurso que marcará la economía, la tecnología y la geopolítica del siglo XXI') ha seguido con su presidente, Francisco Lombardo, que ha destacado a Catalunya como la comunidad con mayor salto porcentual en presupuesto de agua y mayor inversión por habitante.

Ha defendido ver el agua como un activo estratégico en vez de como un coste y ha pedido inversión y consensos más allá de los ciclos políticos, porque "sin agua no hay industria. Sin agua no hay competitividad".

Ha advertido de que España arrastra un déficit de inversión hídrica superior a los 4.500 millones anuales, y que adaptarse a la nueva directiva europea de aguas residuales urbanas exigirá, según la Dirección General del Agua, más de 24.500 millones: "Estas cifras no deben desanimarnos. Deben activarnos".

También ha pedido planificar a largo plazo y coordinar administraciones, ya que "ninguna administración, empresa, universidad u organización social puede responder por sí sola a un desafío de esta magnitud".

TUGUES (VEOLIA): COLABORAR, INNOVAR, INVERTIR

El director país de Veolia España, Daniel Tugues, ha pedido un plan que cierre el déficit inversor (alega que el sector necesita 8.100 millones al año pero hoy se invierten 3.600); y colaboración público-privada, porque aporta financiación, innovación y conocimiento, y además separa los papeles (el regulador decide el nivel de seguridad e inversión, y el operador da tecnología y eficiencia).

Al recordar que el agua la paga el ciudadano (como contribuyente o usuario), ha destacado que las últimas inversiones en Barcelona suponen unos 10 céntimos al día por familia.

Sobre innovación, ha defendido la transferencia de tecnología entre países, aunque ve en riesgo el talento y la capacidad de innovar si los concursos públicos se deciden solo por precio y los contratos son demasiado cortos: por eso ha pedido valorar más la calidad e innovación.

'DECLARACIÓN': PLANIFICAR Y ANTICIPAR

La jornada acaba por la tarde presentando la 'Declaración del Agua de Barcelona', un decálogo sobre responsabilidad compartida de instituciones, sectores económicos y ciudadanía: pide abordar el agua con políticas de Estado (sin confrontación política), planificar en la ciencia y anticiparse ante el cambio climático.

El evento (organizado en La Pedrera por el Foro, en colaboración con el Foro Industria y Energía y el Foro Mediterráneo Agua, Energía y Alimentación) también incluye 5 paneles de seguridad y geopolítica, gobernanza, riesgos climáticos, agua y energía, e industria y competitividad.