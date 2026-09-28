Illa, Hereu, Paneque, Duch y Sàmper participarán en la primera edición del Clici

(i-d) El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el director general adjunto de Banco Sabadell, Xavier Comerma - Europa Press

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y los consellers de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, participarán en la primera edición del Congrés de Logística, Indústria i Comerç Internacional (Clici).

El evento se centrará en el papel estratégico de la logística como factor de competitividad, resiliencia y creación de valor, y prevé reunir a expertos sectoriales, instituciones, empresas y representantes del mundo académico.

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa el presidente del Port de Tarragona y de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), Santiago Castellà; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el director general adjunto de Banco Sabadell, Xavier Comerma.

En el Congreso también estarán presentes el embajador de India en España, Javant N. Khobragade; el secretario de Estado de Industria, Jordi Garcia Brustenga, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, entre otros.

Castellà ha explicado que el encuentro se celebrará en el Monasterio de Poblet (Tarragona) el 19 y 20 de noviembre, y ha añadido que "será un nuevo espacio que quiere reivindicar el papel central de la logística en Catalunya" y satisfacer la necesidad de crear un espacio de reflexión para el sector.

Ha afirmado que el objetivo es "colocar la logística en el lugar que le corresponde en la agenda pública de Catalunya" y ha reivindicado la importancia del sector a la hora de generar economía productiva y riqueza.

CARBONELL, NAVARRO Y COMERMA

Carbonell ha dicho que será un espacio "para compartir, colaborar y cooperar" y que tiene la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas catalanas.

Ha añadido que, durante muchos años, la logística se centró en el eje de la eficiencia y fiabilidad de los servicios, pero que, en los últimos años, se ha añadido la necesidad de concentrarse en la resiliencia a causa de problemas vinculados al cambio climático y la geopolítica.

Navarro ha explicado que el evento quiere ser una reivindicación de la logística como impulsor de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo de calidad y a largo plazo y como "sector imprescindible para que la industria funcione".

Ha recordado que este sector representa el 9% del producto interior bruto (PIB) español y el 14% del PIB catalán, y ha asegurado que "no se puede deslocalizar".

Comerma, por su parte, ha afirmado que el banco patrocinará el encuentro porque "mejorar la competitividad es una responsabilidad compartida" y ha celebrado que se cree un espacio de reflexión para hablar de los problemas que afronta el sector.

"Si queremos afrontar retos y proyectos de futuro no podemos ir solos, debemos actuar juntos. Y esto quiere decir colaboración, cooperación e inversión", ha subrayado el directivo.

CITA ANUAL

El congreso tiene el objetivo de ser una cita anual del sistema logístico, industrial y de contexto industrial, que actualmente está marcado por las disrupciones que han afectado a las cadenas de suministros, los flujos industriales y el comercio internacional en los últimos años.

La edición de este año se articula en tres grandes ejes: logística, industria y comercio internacional, que se complementan con tres principios transversales: conocimiento, comunidad y equilibrio.