Illa inicia un viaje a Ucrania para impulsar la ayuda humanitaria y colaborar en la reconstrucción

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje institucional a Ucrania, donde estará el jueves y el viernes, para reforzar las relaciones institucionales con Catalunya, expresar el apoyo al pueblo ucraniano, impulsar la cooperación y la ayuda humanitaria y explorar alianzas para la futura reconstrucción del país tras la guerra con Rusia.

Fuentes del Govern enmarcan este viaje, que es especialmente sensible al ser un viaje institucional a un país en guerra, y logísticamente complicado, en la apuesta personal del presidente por la defensa de los valores democráticos y los valores de Europa, que se manifiestan en el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa.

De hecho, Illa es el primer presidente de una comunidad autónoma que viaja a Ucrania desde el estallido de la guerra en 2022, y es uno de los primeros presidentes regionales europeos que hace este viaje institucional (hay líderes regionales fronterizos que han acudido, así como no fronterizos, en este caso en el marco de misiones del Comité Europeo de las Regiones).

Este miércoles vuela a Varsovia (Polonia) y se desplazará a la zona fronteriza para llegar a la capital de Ucrania, Kiev, el jueves, donde concentrará su agenda en apenas 48 horas, puesto que regresará el viernes por la noche hasta la frontera con Polonia, y el sábado volará de regreso a Catalunya.

Le acompañará el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y compartirá gran parte de su actividad con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que también viaja a Ucrania en el marco de un viaje institucional centrado en la cooperación que ha llevado al alcalde a inicios de esta semana a Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).

COOPERACIÓN REGIONAL

La agenda del presidente se centrará en reforzar las relaciones con varias regiones del país como Zaporiyia, al sureste del país y en parte invadida por Rusia; Dnipropetrovsk, una región clave para la asistencia logística y sanitaria del frente de batalla; y Lviv, que concentra una importante parte de los desplazados dentro del país y es clave a nivel energético.

También se reforzarán las relaciones con otras instituciones del país, y se interesará por los proyectos de cooperación catalanes en materia de salud, acompañado de la monja del Convent de Santa Clara Sor Lucía Caram.

La atención humanitaria será otro eje clave, así como presentar a Catalunya como un actor que puede colaborar en la reconstrucción de Ucrania en el momento en que se active, cuando finalice o se neutralice el conflicto.