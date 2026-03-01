Illa llama a una "desescalada inmediata" en Irán y pide respeto al derecho internacional

El president de la Generalitat, Salvador Illa - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a una "desescalada inmediata" después del ataque a Irán este sábado por parte de Estados Unidos e Israel y ha añadido que el respeto al derecho internacional es incuestionable.

En un apunte en X recogido por Europa Press ha pedido "volver a la vía del diálogo para encontrar una solución duradera" ante los que ha definido como tiempos complicados por las escaladas bélicas en Oriente Medio.

Asimismo, ha asegurado que los catalanes que se encuentran en la región pueden contar con "todo el apoyo" del Govern.