Illa llama a "no repetir los errores del pasado" en el 86 aniversario del fusilamiento de Companys

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por el 86 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado al presidente catalán Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento a manos del franquismo en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, y ha sostenido: "Conviene recordar de donde venimos para no repetir los errores del pasado".

Tras la ofrenda en la tumba de Companys en el cementerio de Montjuïc de Barcelona este jueves, ha llamado a mirar al futuro con esperanza y responsabilidad y "siempre a favor de las voces democráticas y barrando el paso al autoritarismo".

"Siempre a favor de más derechos y más libertades, y no de menos derechos y menos libertades como algunos propugnan y defienden, formando parte de este espacio público compartido que es Europa", ha agregado.

Illa ha subrayado que este día, 86 aniversario del asesinato de Companys, es "apropiado para recordar todo esto".

Por otra parte, también se ha referido a la aplicación de la Ley amnistía y ha celebrado las "noticias positivas de la normalización política, social e institucional en Catalunya".