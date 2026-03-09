Illa, López (CC.OO.) y Ros (UGT) firman el Acord de País per l'Educació de mejoras para docentes

Archivo - Momento de la firma con el presidente Salvador Illa; Belén López (CC.OO.); Camil Ros (UGT); y los secretarios generales Eduardo Núñez (CC.OO) y José Luis Fernández (UGT) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han firmado este lunes el Acord de País per l'Educació, en el que se prevé la mejora de condiciones salariales y laborales para los docentes catalanes, como el aumento de un 30% del complemento específico, hasta los 3.000 euros anuales hasta 2029.

La firma ha sido este lunes en torno a las 16 horas en la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat y, además de Illa, en el acto ha participado el conseller de Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau.

Por parte de los sindicatos, también han asistido el secretario general de la Federación de Educación de CC.OO. de Catalunya, Eduardo Núñez, y el secretario general de UGT Servicios Públicos de Catalunya, José Luis Fernández.