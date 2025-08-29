Illa pide diligencia al poder judicial para ver el "despliegue efectivo" de la amnistía este curso

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (c), posa a su llegada a la III Trobada del Govern, en Vilar Rural, a 29 de agosto de 2025, en Arnes, Tarragona, Cataluña (España). Esta es la tercera reunión del Ejecutivo fuera del Palau de la G - Alberto Paredes - Europa Press

Receta moderación frente al "clima muy tenso políticamente" y defiende los derechos religiosos y lingüísticos

ARNES (TARRAGONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este viernes su voluntad de que el poder judicial aplique de forma diligente la ley de amnistía a todos los líderes del 'Procés': "Este curso político debe verse también la efectividad y el despliegue efectivo de la ley de amnistía".

Lo ha dicho durante su intervención inicial antes de empezar la reunión de trabajo que el Govern celebra este viernes y mañana en Arnes (Tarragona), al inicio del curso político, donde ha recordado que es una decisión tomada por el poder legislativo, que el judicial debe respetar.

"Me gustaría que el curso político que iniciamos ahora viera finalmente la aplicación efectiva y completa de la ley de amnistía. Es una decisión que han tomado, por el procedimiento acordado, quien le corresponde tomarla, que es el poder legislativo, el Congreso de los Diputados, y que debe aplicarse", ha expresado.

"Y pido que se aplique, como he hecho ya reiteradamente, con diligencia por parte del poder judicial", ha añadido.

RADICALIDAD EN LOS VALORES

En su discurso ha abogado por una política de moderación ante el "clima muy tenso políticamente", y ha defendido la radicalidad en los valores frente a la radicalidad en las formas y en el lenguaje y la agresividad, y frente a los insultos.

En esta línea, ha pedido proteger los derechos religiosos, en alusión velada a la moción contra ritos musulmanes en instalaciones deportivas de Jumilla (Murcia): "Hemos visto también este verano episodios preocupantes de negación de derechos fundamentales", ha señalado.

Se ha referido también a la situación del catalán y ha defendido los derechos lingüísticos en Catalunya: "El catalán es una lengua propia de Catalunya, todo el mundo tiene derecho a expresarse con la lengua que quiera, y esto también como Govern debemos garantizarlo".

PRESUPUESTOS

Uno de los principales retos para el curso político del Govern es la aprobación de los que serían los primeros Presupuestos de Illa, y aunque no se ha referido directamente a las negociaciones, ha encargado a sus consellers que concentren su acción política en la gestión, con el reto, en los últimos 4 meses del año, de ejecutar las partidas presupuestarias de 2025.

Les ha encomendado ejecutar los planes que el Govern ha diseñado durante el primer año, y desplegar y hacer todo aquello que se han comprometido a hacer como Govern, en referencia a los pactos de investidura con sus socios, ERC y Comuns.