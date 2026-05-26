Illa pide esperar a las explicaciones de Zapatero y cree que la legislatura "debe aguantar"

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d) y el presidente de la Generalitat Salvador Illa (i)- Marc Carnicé - Europa Press - Archivo

Ve "fuera de toda duda" que la imputación de Zapatero también tiene que ver con sus posiciones políticas

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este martes esperar a las explicaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre su imputación por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra' y ha asegurado que la legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe aguantar".

Illa ha mostrado su confianza en Zapatero, ha instado a respetar su "honorabilidad" y presunción de inocencia, y llama a esperar a que se conozca el contenido del sumario, ha dicho en una entrevista en 'La Sexta' recogida por Europa Press.

Ha afirmado estar orgulloso de la obra de gobierno de Zapatero, ha asegurado que ve "fuera de toda duda" que su imputación tiene que ver también con sus posiciones políticas y ha expresado que le molesta que se prejuzgue al exmandatario socialista.

Preguntado por si conocía que el expresidente cobraba como consultor, Illa ha explicado que se enteró cuando Zapatero acudió a una comisión del Senado.

Respecto al rescate de la aerolínea 'Plus Ultra', epicentro de la investigación de la Audiencia Nacional, Illa ha aseverado que, por lo que él he conocido, el expediente y la ayuda que se dio a la compañía "está conforme a ley, se hizo con toda la legalidad".

LEGISLATURA DE SÁNCHEZ

Sobre la continuidad de la legislatura de Sánchez, ha afirmado que la estabilidad "es un bien", ha defendido el progreso económico y el avance de las políticas sociales del país bajo el gobierno socialista y ha tachado de involucionista la alternativa al Ejecutivo.

Preguntado por si el partido a escala local puede sufrir un castigo si no hay adelanto electoral, lo ha negado: "La ciudadanía sabe discriminar perfectamente lo que es votar el alcalde, lo que es votar el presidente de la comunidad autónoma y lo que es votar el presidente de España. Y no confunde las cosas", ha dicho.

En cuanto al hecho de que el Gobierno pueda agotar la legislatura sin unos nuevos presupuestos (los vigentes son de 2023), Illa ha manifestado que el actual mandato es difícil a causa de la aritmética parlamentaria y lo ha comparado con el pacto por los Presupuestos catalanes del Govern con ERC y los Comuns, el cual "ha costado".

Ha agradecido a ERC y los Comuns su voluntad de llegar a un acuerdo y ha apuntado que las cuentas catalanas ofrecen un escenario de estabilidad y "también de ambición".