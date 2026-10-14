Illa pide a Europa contar con las "regiones industriales" para ganar competitividad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa en el pleno del Comité Europeo de las Regiones - GOVERN

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este miércoles a Europa contar con las "regiones industriales" para ganar competitividad y autonomía estratégica.

Lo ha manifestado en el transcurso del pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas durante el debate de la Ley de Aceleración Industrial, acompañado del conseller de Unión Europea y Acción Exterior Jaume Duch.

Según Illa, desde Catalunya quieren que la ley responda a las necesidades reales del momento convencidos de que "Europa no ganará competitividad ni autonomía estratégica sin sus regiones industriales".

Ante ello, ha asegurado que la gobernanza multinivel es una condición ineludible para la eficacia y el impacto de la ley, por lo que considera que se necesita "un mecanismo estructurado que integre todas las regiones".

También ha destacado que acelerar no puede significar rebajar la ambición climática, dejando claro que sostenibilidad y competitividad "van de la mano".

Además, ha indicado que "el 'Made in Europe' sólo será creíble si se construye sobre territorios con una base industrial sólida, como es el caso de Catalunya".

MARCO FINANCIERO

"Las Áreas de Aceleración previstas en la Ley deben darles prioridad", ha añadido Illa, que defiende que la norma exige un marco financiero que esté a la altura, coherente y que implique a las regiones desde el principio.

En definitiva, ha añadido, "una política industrial que dé resultados sobre el terreno sólo se puede hacer con las regiones".