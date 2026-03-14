Illa pide extremar la precaución en la comarcas donde se prevé más viento este domingo

Previsión del Meteocat - @METEOCAT

GIRONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido que los vecinos de la comarcas del Berguedà (Barcelona), Ripollès, Alt Empordà y el norte de la Cerdanya (Girona) "extremen la precaución" ante la alerta por fuerte viento para este domingo.

"Es muy importante que sigamos todos los consejos y recomendaciones" de Protecció Civil", ha dicho este sábado en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido que, de 7 a 16 horas, se eviten en estas zonas los desplazamientos innecesarios y las actividades en el exterior, sobre todo en cotas medias y altas.

Además, el Meteocat ha ampliado la previsión de fuertes rachas de viento hasta las 7 del lunes.

Pero el período más intenso se dará este domingo de 7 a 13 en las citadas comarcas.