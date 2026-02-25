Illa promete a ERC cumplir con el IRPF y Jové le pide presionar al PSOE para conseguirlo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control al Govern en el Parlament - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que cumplirá todos sus acuerdos de investidura con ERC, incluida la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, que encalla la negociación de Presupuestos, y el presidente de los republicanos en la Cámara, Josep Maria Jové, le ha pedido presionar al PSOE para conseguirlo.

"Cumpliré con el IRPF, igual que he cumplido con la financiación, que es un hecho tangible, o al igual que he cumplido con la empresa Rodalies.cat", ha respondido este miércoles Illa a Jové en su primera sesión de control en el Parlament después de reincorporarse tras su baja.

Illa ha recordado que este viernes llevará al Consell Executiu su primer proyecto de Presupuestos, que ERC se ha negado a negociar ante la falta de "garantías de cumplimiento" en la cuestión del IRPF, según Jové.

75% DE LOS ACUERDOS

El presidente ha replicado que durante el primer año y medio de legislatura han hecho un buen trabajo y que ha cumplido en ámbitos como la presentación del modelo de financiación singular y el traspaso de Rodalies a la empresa mixta de la Generalitat con Renfe: "Un 75% de los acuerdos que hemos firmado con ustedes o se han cumplido o se están avanzando", ha asegurado.

Ha añadido que los catalanes piden soluciones y responsabilidad a los políticos, y que esto pasa por la necesidad de unas nuevas cuentas públicas.

Por ello, ha tendido una vez más la mano a ERC, porque cree que hay margen para el acuerdo durante la tramitación parlamentaria del proyecto: "Les extiendo la mano. Cójanla, por favor".

RESPONSABILIDAD DE ILLA

Por su parte, Jové ha sostenido que su partido ha sido previsible y coherente ante la falta de garantías que cree que hay en la recaudación del IRPF, pero ha garantizado que no se levantarán nunca de la mesa para garantizar que Catalunya tenga los recursos necesarios, en referencia implícita a negociar suplementos de crédito.

Ha afirmado que es la responsabilidad es toda y absolutamente de Illa, y le ha recomendado que no se equivoque, y no les presione a ellos: "No erre en la presión, presidente. A quien debe presionar es al PSOE, no a Esquerra Republicana. A quien debe mover es el PSOE, no a nosotros".