Illa (PSC) acusa a ERC y Junts de haber cerrado "un acuerdo pensado para la mitad de Catalunya"

Plantea mantener el uso de mascarillas en espacios médicos al margen del coronavirus

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha criticado este jueves que el acuerdo entre ERC y Junts para articular un Govern no tiene en cuenta a todos los ciudadanos: "Ojalá la acción del Govern me desmienta, pero yo veo que es un acuerdo pensado para la mitad de Catalunya".

Ante el rechazo de la vicepresidenta de Junts y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, de formar parte del nuevo Govern, Illa ha asegurado que le ha sorprendido y que "hay muchos elementos que permiten leerlo como una falta de confianza", ha dicho preguntado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Ha pedido a ERC levantar el veto al PSC, y ha asegurado: "Yo dije que no formaría parte de un Govern que tuviera por objetivo la independencia, pero no he vetado nunca a nadie. De Vox no quiero saber nada, pero vetar a un partido socialdemócrata, eso me ha dolido", ha dicho sobre el acuerdo que firmaron los partidos independentistas para no pactar con el PSC tras el 14F.

Sobre los indultos para los dirigentes independentistas presos, ha afirmado que pronto estarán disponibles todos los informes preceptivos y que, una vez estén listos, "no tendría sentido que se demorara demasiado la decisión que debe tomar el Consejo de Ministros", pero ha descartado anticipar cuál será.

Preguntado por si el PSC quiere incorporar a personas que militaban en Cs de cara a las elecciones municipales, el exministro de Sanidad ha resaltado que tiene "las puertas abiertas a todos" los que tengan una visión progresista, también a quienes formaron parte de Cs y hayan quedado desencantados.

PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Illa, que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer este miércoles y tendrá la segunda el 9 de junio, ha admitido que hace un año no se imaginaba que ya estaría vacunado, y ha explicado que no echa de menos el cargo de ministro porque lo dejó para ser candidato a la Generalitat siendo muy consciente de su decisión, pero sí que echa de menos a su equipo.

Ha defendido abrir una reflexión sobre la posibilidad de seguir utilizando la mascarilla en ámbitos como espacios médicos al margen de la pandemia de coronavirus para evitar otros contagios, como el de la gripe, cuyos casos este año se han reducido de forma significativa respecto a anteriores.

El exministro ha subrayado que Europa entrará en verano en una fase muy diferente de la pandemia y, preguntado por si podrían verse los estadios deportivos llenos el año que viene, ha sostenido: "Después del verano, poco a poco y prudentemente, yo creo que sí".

Ha pedido garantizar la llegada de vacunas a todo el mundo para erradicar la pandemia, ya sea liberando patentes, cediéndolas temporalmente o con otras medidas: "Creo que tenemos que ser capaces. Si no, será un fracaso de todos. Hay capacidad para producir las vacunas. Tiene que ser un reto de todos".