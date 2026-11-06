Illa recurrirá el archivo de la causa contra 'Alvise' Pérez por atribuirle una falsa PCR

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentará un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de archivar la causa abierta por presuntos delitos contra el honor y falsedad documental al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez', por difundir en su cuenta de 'X' una prueba falsa de Covid que atribuyó al líder del Ejecutivo catalán.

Fuentes del Govern han señalado que el presidente de la Generalitat quiere llegar hasta el final de este asunto, pues defiende que las redes sociales "no pueden ser un espacio de impunidad para los agitadores y propagadores de mentiras".

El instructor del caso acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que no hay indicios suficientes de criminalidad respecto del delito de falsedad y, en cuanto a las presuntas injurias, considera que la acción no alcanzó un nivel de "humillación, grave menosprecio o descrédito" como para activar la vía penal, dejando expedita la vía de ejercicios de acciones de naturaleza civil.