Illa rehusa valorar el adelanto electoral durante "la respuesta a una emergencia" por lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, presiden la reunión de seguimiento del plan Inuncat, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha rehusado valorar la convocatoria anticipada de las elecciones generales para el 29 de noviembre durante "la respuesta a una emergencia" por las lluvias torrenciales en Catalunya este lunes.

"No haré ninguna valoración sobre esta cuestión. Estamos en una rueda de prensa que dedico exclusivamente a hablar de lo que en ese momento ocupa mi actividad, que es la respuesta a una emergencia", ha dicho en una rueda de prensa desde el Departament de Interior al preguntársele por esta cuestión, y ha añadido que habrá tiempo para hablar de ello.

Esta mañana, nada más conocerse la convocatoria, Illa ha expresado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a los comicios: "Catalunya no se rinde. Catalunya estará con Pedro Sánchez. Ahora más que nunca".