Illa reivindica una Catalunya "más segura" tras caer un 6,3% los delitos el primer trimestre de 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la clausura del acto del Dia de les Esquadres 2026 este miércoles en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha cifrado en un 6,3% el descenso de los delitos durante el primer trimestre de este 2026, unos 9.000 menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia que, cada día que pasa, "Catalunya es más segura".

Lo ha dicho en la clausura del acto del Dia de les Esquadres 2026, que se ha celebrado este miércoles en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y que ha encabezado junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero.

"La reincidencia ya no sale a cuenta", ha subrayado Illa, que ha añadido que la eficacia policial también ha mejorado al resolver más de 46.000 hechos delictivos este año.

SU "TRIDENTE"

"Los ciudadanos deben percibir que en cuestión de su seguridad vamos todos a una. La protección de la ciudadanía es un pilar del modelo de país que defendemos. No admite la confrontación política y menos todavía la manipulación de los que quieren romper nuestra sociedad", ha subrayado el presidente.

En este sentido, Illa ha defendido un "tridente" para lograr una buena convivencia, que se debe sustentar en unas instituciones sólidas que garanticen una seguridad de primera magnitud, una cohesión social y un buen sistema de protección.

"Cuando hablamos de seguridad, Mossos d'Esquadra y jueces se convierten en la referencia. Necesitamos eficacia policial y judicial. La buena tarea en estos dos ámbitos es fundamental", ha dicho.

COMPROMISO DEL GOVERN

El presidente ha asegurado que el compromiso del Govern es claro porque se está avanzando para alcanzar los 26.000 efectivos policiales hasta 2030 y así lograr la plantilla más amplia desde la creación del cuerpo, así como 180 nuevas plazas judiciales y 60 nuevos juzgados durante la legislatura.

Por ello, ha prometido no dejar "ni un barrio ni una ciudad" desatendidos en materia de seguridad y ha criticado que los extremismos se aprovechan de ello para atacar con discursos de odio.

"Detrás de cada dato hay una persona, un agente que patrulla tiene en su cabeza su barrio y su gente. Vuestro trabajo es en esencia cuidar a los otros, proteger y ayudar", ha trasladado a los asistentes.

IMPACTO DEL 'KANPAI'

Por su parte, Esquius ha afirmado que Catalunya es un territorio que cada vez afronta más diversidad y volumen de ciudadanía, una realidad que comporta una "mayor complejidad", pero que no se traduce en una sociedad más insegura.

Respecto al Pla 'Kanpai' para combatir la multirreincidencia, el comisario jefe ha explicado que gracias a su despliegue se han podido realizar 580 detenciones de delincuentes persistentes que acumulaban más de 4.000 antecedentes, si bien un centenar de ellos ya han ingresado en prisión.

Sobre esto, Parlon ha añadido que el 'Kanpai' ha permitido reducir la delincuencia en un 40%, y ha hecho referencia al nuevo 'Kanpai Pista', desplegado en autopistas para combatir los robos y hurtos, que ha ayudado a reducir los delitos en un 37%.

TRÁFICO DE MARIHUANA

"No podemos confiar en las soluciones simples para problemas complejos", ha dicho Esquius en referencia al cultivo y tráfico de marihuana, uno de los problemas graves que afronta el cuerpo catalán, así como amenazas más complejas como los extremismos violentos o la violencia juvenil.

De cara al futuro, ha indicado que los retos que se deben afrontar se centran en el crecimiento y la transformación digital, lo que debe implicar más personal, nuevas infraestructuras y tecnologías, así como entender que hay nuevos riesgos en el mundo virtual y en catástrofes naturales y situaciones de emergencia.

De hecho, Parlon también ha abogado por trabajar mejor la proximidad y reforzar los Grupos de Atención a la Víctima, y ha subrayado la necesidad de proteger a víctimas de determinados delitos que a día de hoy no se consiguen reducir.

Por tipología, ha cifrado en un 80% los delitos contra el patrimonio, pero ha recordado que también se producen agresiones sexuales y violencia de género: "Necesitamos dotarla y proyectarla con los mejores recursos", ha dicho en referencia a la organización policial.

1.300 MOSSOS EN PRÁCTICAS

En su intervención, Trapero ha cifrado en 1.300 nuevos efectivos en prácticas que se incorporarán este mes de agosto junto con los 20.035 mossos que conforman la plantilla en el cuerpo, un "binomio" que sumará la experiencia de los más veteranos y la nueva mirada de los jóvenes para dar de resultado una policía más adaptable y práctica.

"En un mundo que evoluciona también lo hacemos nosotros. Escuchamos hacia fuera y también hacia dentro. Todas las aportaciones son necesarias", ha subrayado Trapero.

El jefe del cuerpo también ha pedido a los nuevos efectivos que tengan compasión con los ciudadanos que atienden al ser la primera mano que ayuda y el primer abrazo que recibe una persona que tiene miedo: "Estamos aquí para transformar, para mejorar la vida de las personas".

RECONOCIMIENTOS

Los Mossos d'Esquadra han subrayado que el acto de condecoración es un gesto de reconocimiento a aquellos policías que han mostrado valentía y coraje y que han destacado por su vocación de servicio, incluso arriesgando su vida para salvar a otros.

Se han entregado 163 medallas y 5 placas de reconocimiento, 111 de las cuales para agentes del cuerpo para reconocer a efectivos que han resultado heridos durante sus intervenciones policiales, o para destacar actuaciones que han permitido salvar la vida de algún ciudadano.

ASISTENTES AL ACTO

Al acto también han asistido mandos de otros cuerpos policiales: el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro; el intendente mayor de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez y el Jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez.

Por otro lado, ha estado presente el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el secretario de seguridad general de Departamento de Interior, Tomás Carrión, y diversos diputados del Parlament, Congreso y Senado, así como alcaldes y concejales.

Asimismo, han asistido el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, así como otros representantes judiciales, fiscales, consulares y políticos.