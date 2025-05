Illa reivindica un Pacte Nacional per la Llengua de todos: "Tiene las puertas abiertas"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por la firma del Pacte Nacional per la Llengua

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto por la firma del Pacte Nacional per la Llengua - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Promete hacer que el catalán siga siendo "la columna vertebral de la nación catalana"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado un Pacte Nacional per la Llengua de todos y todas: "Tiene las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar. El Pacte Nacional per la Llengua es una invitación abierta y permanente a sumar a favor del catalán".

Así se ha pronunciado este martes en el acto de firma del Pacte Nacional per la Llengua, firmado por el Govern, PSC, ERC, Comuns, sindicatos, patronales y entidades, que se ha celebrado en el Institut d'Estudis Catalans (IEC) en Barcelona.

El presidente catalán ha reconocido que esta iniciativa la inició el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien ha agradecido ese impulso inicial, y ha destacado: "Tenemos claro el diagnóstico, tenemos claras las medidas y tenemos los recursos".

Illa ha destacado que el proceso de elaboración del pacto ha sido "el más concurrido de los últimos 20 años en Catalunya", ya que ha recibido más de 2.500 propuestas, y ha añadido que eso es una muestra del compromiso de la sociedad catalana con la lengua.

También considera que refleja "la transversalidad y la solidez del diagnóstico y de las propuestas del pacto", y ha sostenido que su firma es un buen ejemplo de generosidad, rigor, responsabilidad y sentido de país, textualmente.

"DEL PAPEL A LA CALLE"

"Desde hoy tenemos el deber compartido de llevar el pacto del papel a la calle, a todos y cada uno de los ámbitos que deben garantizar el futuro del catalán", y ha defendido que sea una lengua reconocida en instituciones públicas, empresas y servicios, así como por la Unión Europea.

Ha subrayado que para conseguirlo se desplegarán 255 millones de euros, tras lo que se ha mostrado optimista: "Si actuamos con inteligencia, si aprendemos de nuestras virtudes y también de nuestros errores, el catalán seguirá incorporando hablante que lo hagan suyo, que lo amen y que lo hagan amar a los demás".

Se ha comprometido a hacer que el catalán "siga formando parte de la columna vertebral de la nación catalana", ya que lo considera un elemento indispensable de prosperidad, cohesión, disfrute y convivencia, en sus palabras.

Al acto también han asistido el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, que ha firmado el pacto, y varios consellers del Govern, así como el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; el presidente del grupo del PSC en el Parlament, Ferran Pedret; el presidente de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

También han estado presentes la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; así como el presidente de Cecot y vicepresidente de Foment del Treball, Xavier Panés, y la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor, y otros representantes de patronal y sindicatos.

Al final del acto, el coordinador de Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengre, ha afirmado en rueda de prensa que el pacto no es "suficientemente ambicioso en algunas cosas" y el presidente de Ciemen, David Minoves, ha alertado de que hay una "emergencia lingüística" que no puede esperar más, y ha añadido que este es un pacto de mínimos.