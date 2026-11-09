Illa reivindica el periodismo como esencial para la defensa y "mejora de la democracia"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto. - GOVERN

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el periodismo como una actividad esencial para la defensa, la preservación y la "mejora de la democracia" y las instituciones democráticas.

Lo ha dicho durante su discurso de clausura del acto de 10 aniversario de 'El Nacional', donde ha puesto en valor que Catalunya es una sociedad plural y este digital es una "voz importante y consolidada", informa el Govern en un comunicado este lunes.

El presidente ha alertado de que el "concepto de verdad está en riesgo" y ha dicho que esto puede llevar a tomar decisiones equivocadas.

Por ello, ha destacado la necesidad de un periodismo que "contraste, jerarquice y contextualice", y ha defendido el papel de servicio público que tienen los medios de comunicación.

Al acto, celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona, también han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y los consellers de Justicia, Ramon Espadaler; Territorio Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque y Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.