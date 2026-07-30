Illa reivindica en Singapur que un país no tiene que "ser grande para ser influyente" y ambicioso

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferencia Catalonia-Singapore Business Dialogue que ha pronunciado ante empresarios de Singapur en el último día de su viaje institucional al país asiático - GOVERN

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este jueves durante una conferencia en Singapur que un país no tiene que "ser grande para ser influyente" y ha destacado, en este sentido, que el país asiático es pequeño en dimensión, pero grande en ambición.

Lo ha dicho en la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue' que ha pronunciado ante empresarios de Singapur en el último día de su viaje institucional al país asiático y a Vietnam, informa el Govern en un comunicado.

Ha afirmado que es una de las grandes lecciones que se lleva de este país, que dice que tiene una "influencia real en el mundo" a pesar de tener solo 6 millones de habitantes, en un paralelismo con Catalunya, que tiene 8.

También ha destacado del país que vive "la diversidad como una fuente de riqueza" por la convivencia de distintas etnias y religiones que, en vez de hacerles más débiles, les fortalece.

INVERTIR EN CATALUNYA

El presidente ha aprovechado para instar a los empresarios singapurenses a invertir en Catalunya, que es "una apuesta segura para invertir, para trabajar y para vivir", tras haber recuperado la confianza en la nueva etapa de estabilidad institucional, previsibilidad y seguridad jurídica que asegura que ha abierto el Ejecutivo.

"Hemos dejado atrás años de parálisis y estamos movilizando todo el potencial del país para que se despliegue plenamente", ha sostenido el presidente, destacando la posición estratégica de Catalunya como puerta de entrada en el Mediterráneo y en Europa y la fortaleza de infraestructuras como el Puerto de Barcelona, el Aeropuerto de Barcelona y la Zona Franca.

Por ello, ha situado como objetivo la atracción de empresas de Singapur en sectores que "marcarán la próxima década", como la industria, la digitalización, la inteligencia artificial o la transición energética.

VIAJE A SINGAPUR

En su segunda etapa del viaje institucional, en Singapur, Illa se ha reunido con el primer ministro, Lawrence Wong, también con el embajador de la Unión Europea en Singapur, Artis Bertulis, y con empresarios catalanes que operan en el país asiático.

Este jueves, tras esta conferencia, se ha reunido con los responsables de la compañía aérea Singapore Airlines, y hará lo propio con los de ST Engineering y visitará la planta de Eurofragance.