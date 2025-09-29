Illa se reúne con el Cecat para conocer la evolución de las "lluvias torrenciales" en Catalunya

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este lunes con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) para "conocer la evolución de las previsiones de lluvias torrenciales en diversas comarcas de Catalunya y sus consecuencias".

Lo ha hecho de forma virtual, desde su despacho en el Palau de la Generalitat, según ha informado en su perfil de 'X' recogido por Europa Press.

"Muchas gracias a los servidores públicos por su compromiso y su tarea", ha dicho Illa, tras las intensas lluvias que han afectado principalmente a la zona sur de Tarragona.