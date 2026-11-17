El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. - GOVERN

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este martes por la mañana con el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con el que ha abordado el contexto internacional y los "retos de futuro".

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press Illa ha destacado que el encuentro ha sido enriquecedor: "Ha sido un placer compartir visiones e intercambiar ideas. ¡Bienvenido a Barcelona y a Catalunya!", ha dicho.

La reunión se ha llevado a cabo en el Ateneu Barcelonès, donde Trudeau participa este martes en la jornada Metafuturo de Atresmedia, que clausura Illa.