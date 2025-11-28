Illa se reúne con Kaja Kallas y el ministro de Exteriores de Portugal

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas - GOVERN

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este viernes en el Palau de la Generalitat con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

También ha mantenido un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha informado el Govern en un comunicado.

Tanto Kallas como Rangel se encontraban en Barcelona con motivo del 10 Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), y en ambos encuentros también ha estado presente el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.