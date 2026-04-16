Illa se reunirá con Lula, Sheinbaum, Petro, Orsi y Costa durante la Global Progressive Mobilisation

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantendrá una serie de encuentros y reuniones bilaterales con distintos líderes mundiales durante la celebración de la Global Progressive Mobilisation que se celebra este viernes y sábado en Barcelona, entre ellos los presidentes de Brasil, México, Colombia y Uruguay, Luiz Inásio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han confirmado fuentes del Govern.

Desde el Ejecutivo subrayan que el presidente ejercerá un papel de anfitrión de este encuentro de líderes progresistas, así como de la cumbre España-Brasil en el Palau de Pedralbes, donde Illa recibirá tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a Lula, al inicio de la cumbre.

El viernes está previsto que mantenga una comida de trabajo con el presidente Petro, y por la tarde hará una visita al Barcelona Supercomputing Center con el presidente Lula.

REUNIÓN DE LÍDERES PROGRESISTAS

Illa intervendrá el sábado en la Global Progressive Mobilisation y, de hecho, su discurso será en la apertura de la sesión plenaria, en la parte final de la cumbre, y tras él intervendrán los principales líderes mundiales, y la cerrarán Lula y Sánchez.

En el marco de la cumbre, y entre el viernes y el sábado, Illa tendrá estas reuniones con Lula, Sheinbaum, Petro, Orsi y Costa, y también se reunirá con el vicecanciller de Alemania y ministro federal de Finanzas, Lars Klingbeil, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Axel Kicillof.

Mantendrá encuentros con la expresidenta del Senado de Chile y presidenta honoraria de la Internacional Socialista, Isabel Allende, con la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, y con la presidenta del Partido Socialista de Chila, Paulina Eugenia Vodanovic.

También ofrecerá una recepción a los eurodiputados del S&D, el Partido Socialista Europeo, y se reunirá con la Premio Nobel de la Paz 2021 Maria Ressa y con el economista Gabriel Zucman.

CATALUNYA EN EL MUNDO

Desde el Govern, enmarcan estas reuniones y el hecho de que Catalunya acoja estas cumbres en la agenda de recuperación de la presencia catalana en el plano internacional, sumado a eventos como la visita del papa León XIV a Catalunya en junio o la salida del Tour de Francia desde Barcelona.

Señalan que Catalunya se convierte este fin de semana en la "sede mundial del progresismo" y el combate contra la extrema derecha, y en defensa de la paz y el multilateralismo, y para el abordaje de cuestiones como la vivienda, la inmigración, los servicios públicos o las desigualdades.