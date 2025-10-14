Illa, Rull y Collboni conmemoran este miércoles a Lluís Companys por los 85 años de su fusilamiento

Archivo - Una ofrenda floral en la tumba del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el Cementiri de Montjuïc, a 15 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Partidos e instituciones le homenajearán en Montjuïc

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP, entidades e instituciones conmemorarán este miércoles a Lluís Companys por el 85 aniversario de su fusilamiento en el Fossat de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc y, más tarde, en Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc.

El 15 de octubre de 1940 a las 6.30 horas de la madrugada, en el Castell de Montjuïc de Barcelona, el presidente de la Generalitat de Catalunya durante la Segunda República y la Guerra Civil, Lluís Companys, fue fusilado por las tropas franquistas, tras ser juzgado en consejo de guerra sumarísimo y sin garantías, declarado recientemente "ilegal e ilegítimo" por parte del Gobierno.

Se convirtió en presidente de la Generalitat por parte de ERC tras la muerte de Francesc Macià el día de Navidad de 1933, y en un contexto de inestabilidad política durante la Segunda República en España tras lograr el poder la derecha, declaró desde el balcón de la Generalitat el 'Estat Català dentro de la República Federal Española'.

Tras estos hechos y enfrentamientos entre fuerzas del gobierno de la República y las independentistas, fue detenido junto a todo su gobierno, se clausuró el Parlament y se suspendió el Estatuto de Autonomía de Catalunya, aunque fue liberado y restituido como presidente con la llegada del Frente Popular tras las elecciones generales de febrero de 1936.

EXILIO Y FUSILAMIENTO

Fue presidente durante la Guerra Civil y en febrero de 1939, ante el inminente control de toda Catalunya por parte de las tropas franquistas, se exilió a Francia, y en la Bretaña ocupada por las fuerzas nazis fue detenido por la Gestapo, a petición del régimen franquista, el 13 de agosto de 1940.

En un consejo de guerra sumarísimo y sin garantías que apenas duró una hora, fue condenado a muerte el 14 de octubre de 1940 y fusilado la madrugada del 15 de octubre, este miércoles hace 85 años, tras sus últimas palabras: 'Per Catalunya!' ('¡Por Catalunya!').

JUICIO NULO

Una de las principales reivindicaciones de las fuerzas políticas catalanas desde la restauración democrática ha sido declarar nulo el juicio y del consejo de guerra al que sometieron a Companys, como acto de reparación histórica, además de la petición de perdón por parte del Estado.

En julio de 2024 el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática reconoció en un escrito a la Generalitat que Companys fue represaliado y condenado por ser el máximo representante de la Generalitat y por su militancia e ideología, por lo que declaró "ilegales e ilegítimos" tanto el consejo de guerra como las sentencias que emitieron distintos tribunales contra el presidente.

ACTOS DE HOMENAJE

Este miércoles, partidos e instituciones de Catalunya rinden el tradicional homenaje a la figura de Companys, siendo la ofrenda a la tumba del expresidente el principal acto de recuerdo, en Montjuïc.

Illa, Rull y Collboni encabezarán las ofrendas en el Castell de Montjuïc, y posteriormente en el Cementerio de Montjuïc, y de las que también participarán partidos como el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, y entidades.