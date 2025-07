Illa señala que Cerdán entró en prisión sin ser militante del PSOE: "No todos pueden decirlo"

Rechaza opacidad en su reunión con Sánchez del 20 de junio: "Opacidad es una cosa, discreción es otra"

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ingresó este lunes en prisión provisional por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo sin ser ya militante del PSOE: "No todos pueden decirlo".

Durante su intervención en la sesión de control al Govern en el Parlament, y a preguntas del portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que se trata de una situación "muy desagradable y dolorosa" para su partido, y ha recordado que Cerdán tiene derecho a su defensa y a la presunción de inocencia, y ha aplaudido la reacción del PSOE.

"Expulsado del Partido Socialista. Por tanto, reacción contundente. Sí, ya pueden reírse. No todos pueden decir esto. No todos pueden decirlo. Reacción contundente. Y hasta el final. Hasta el final", ha subrayado.

Cid ha considerado que ante esta situación "no es suficiente" la reacción del PSOE, y cree que hacen falta medidas efectivas en la lucha contra la corrupción y para acelerar la agenda social por parte del Govern y del Gobierno de España.

Illa ha contestado que las propuestas de los grupos para reforzar la lucha contra la corrupción "serán bienvenidas", y ha afirmado que las políticas sociales como la vivienda se defienden, entre otros sitios, en la cumbre de la OTAN, en la que Sánchez se negó a destinar el 5% del PIB a políticas de defensa.

REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Además de Cid, el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha preguntado a Illa por la reunión que mantuvo el 20 de junio con Sánchez en La Moncloa, y le ha acusado de opacidad y de poner al partido por delante de Catalunya: "Los problemas de los socialistas no son los problemas de los catalanes. El presidente de la Generalitat no debe resolver los problemas del PSOE", ha criticado.

Illa ha respondido textualmente que, entre otros temas, la reunión sirvió para acordar la presentación de la candidatura para que Móra la Nova (Tarragona) acoja una gigafactoría de Inteligencia Artificial (IA), y que solo por esto ya se "justifica la reunión".

Ha rechazado las acusaciones de opacidad y ha pedido no confundirla con la discreción, que cree necesaria en política: "Todo lo que hago, que afecte a mi responsabilidad como presidente de la Generalitat, lo acabo haciendo público y lo explico a la ciudadanía. Opacidad es una cosa, discreción es otra".

EL 'CHILI'

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha preguntado a Illa si ya había descubierto quién era 'Chili', una persona supuestamente involucrada en la trama del caso Koldo, y que presuntamente habría interlocutado con Illa durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad.

El presidente ha dicho que no, pero Fernández ha asegurado que "se trata de Xiaojuan Li, ciudadana china, hoy supuestamente en búsqueda y captura, y que le endosó al Ministerio de Sanidad" que dirigía Illa 361 millones de euros en mascarillas defectuosas, en sus palabras, y le he exigido explicaciones y que no oculte información de forma deliberada, si la conoce.

Illa ha replicado que es completamente falso lo que ha dicho Fernández, porque no sabe quién es el 'Chili', ni ha interlocutado con ella: "Se deja a usted llevar por la pasión de algunos. Tiene la oportunidad de desmentirlo. Si no, me reservo mis acciones", ha advertido.