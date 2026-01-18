Illa sigue "en buen estado" a falta de más pruebas tras una indisposición haciendo deporte

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa , durante su participación en la Media Maratón de Barcelona en 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue "en buen estado" este domingo tras haber sufrido una indisposición haciendo deporte este sábado por la mañana, a falta de más pruebas para valorar una posible afectación muscular.

Fuentes de presidencia han explicado a Europa Press que se someterá a más pruebas durante la mañana de este domingo.

Su agenda ha quedado suspendida, incluida su participación en la Media Maratón de Granollers (Barcelona) este domingo, tal y como estaba previsto.