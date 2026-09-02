Illa sigue su viaje a Ucrania a pesar de los bombardeos: "Están los valores europeos en juego"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de UE y Acción Exterior, con el presidente del Consejo para la Cooperación de Polonia con Ucrania, Pawel Kowal, en Varsovia (Polonia) - GOVERN

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que mantendrá su viaje institucional a Ucrania, donde llegará previsiblemente este jueves tras aterrizar este miércoles en Varsovia (Polonia), a pesar del aumento de las hostilidades: "Porque están los valores europeos en juego", ha justificado.

En declaraciones a los medios tras reunirse en Varsovia con el presidente del Consejo para la Cooperación de Polonia con Ucrania y representante del gobierno polaco para la reconstrucción de Ucrania, Pawel Kowal, con quien ha compartido su visión de "como están las cosas en Ucrania" tras el incremento de los ataques de Rusia.

Illa ha llamado al cese de los bombardeos y las muertes civiles "ajenas completamente al conflicto", y ha explicado que el principal objetivo del viaje institucional es trasladar el reconocimiento de Catalunya a la resiliencia y firmeza de los ucranianos, así como colaborar en la futura reconstrucción del país.

"Los valores europeos están en juego en Ucrania. Ucrania es fundamental para Europa, y Europa, como he dicho en multitud de ocasiones, es un proyecto que debe reforzarse porque es el que permite que tengamos el modelo de vida que tenemos", ha expresado el presidente.

Illa estará el jueves y el viernes en Ucrania para reforzar las relaciones institucionales con Catalunya, expresar el apoyo al pueblo ucraniano, impulsar la cooperación y la ayuda humanitaria y explorar alianzas para la futura reconstrucción: "Ayudar a preparar al país para la paz que esperemos que llegue lo más pronto posible", ha resumido.

El viaje es especialmente sensible al ser un viaje institucional a un país en guerra, y logísticamente complicado: "Es una agenda sujeta a la situación, desgraciadamente, que vive el país, y sujeto al clima que nos podamos encontrar", ha expresado el presidente.

APUESTA PERSONAL DE ILLA

Illa es el primer presidente de una comunidad autónoma que viaja a Ucrania desde el estallido de la guerra en 2022, y es uno de los primeros presidentes regionales europeos que hace este viaje institucional (hay líderes regionales fronterizos que han acudido, así como no fronterizos, en este caso en el marco de misiones del Comité Europeo de las Regiones).

Este mismo miércoles está previsto que se desplace a la zona fronteriza de Polonia para llegar a la capital de Ucrania, Kiev, el jueves, donde concentrará su agenda en apenas 48 horas, puesto que regresará el viernes por la noche hasta la frontera con Polonia, y el sábado volará de regreso a Catalunya.

Le acompañará el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y compartirá gran parte de su actividad con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que también viaja a Ucrania en el marco de un viaje institucional centrado en la cooperación que ha llevado al alcalde a inicios de esta semana a Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).

COOPERACIÓN REGIONAL

La agenda del presidente se centrará en reforzar las relaciones con varias regiones del país como Zaporiyia, al sureste del país y en parte invadida por Rusia; Dnipropetrovsk, una región clave para la asistencia logística y sanitaria del frente de batalla; y Lviv, que concentra una importante parte de los desplazados dentro del país y es clave a nivel energético.

También se reforzarán las relaciones con otras instituciones del país, y se interesará por los proyectos de cooperación catalanes en materia de salud, acompañado de la monja del Convent de Santa Clara Sor Lucía Caram.

La atención humanitaria será otro eje clave, así como presentar a Catalunya como un actor que puede colaborar en la reconstrucción de Ucrania en el momento en que se active, cuando finalice o se neutralice el conflicto.