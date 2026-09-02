Illa se solidariza con Ceuta pero critica el "oportunismo y la instrumentalización del PP y Vox"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su solidaridad con Ceuta y sus ciudadanos, pero ha afirmado que estará siempre frente "al oportunismo y la instrumentalización del PP y Vox".

En un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, ha dicho que es una obligación moral defender la soberanía, la seguridad y la convivencia, pero sin caer en "discursos de odio".

"Estamos con Ceuta. Toda nuestra solidaridad con sus ciudadanos. La soberanía, la seguridad y la convivencia se defienden con recursos, orden y valores. Es una obligación moral que no tolera ni la manipulación ni los discursos de odio", ha expresado.