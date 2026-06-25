Illa traslada el compromiso del Govern a desplegar la "máxima ayuda" en Venezuela

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la celebración del acto de presentación oficial de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 este jueves en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha trasladado el compromiso del Govern de desplegar la "máxima ayuda" posible en Venezuela tras los dos terremotos que han tenido lugar en el país.

Lo ha dicho este jueves durante la presentación de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 en Barcelona, en la que ha comenzado su intervención enviando su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, y en la que se ha referido también a los catalanes que viven en Venezuela como a los venezolanos residentes en Catalunya.

Ha defendido que el Govern y la sociedad catalana "están a su lado", y que desde el ejecutivo están en contacto con el resto de administraciones para desplegar esta ayuda tras los terremotos, en los que han muerto al menos 164 personas y hay 971 heridos.